/633038/تعرف-على-موقف-مصابى-الأهلى-بعد-موقعة-نهضه-بركان

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وقد تعرض ثنائي الأهلي محمد هاني ومجدي أفشة لإصابة أثناء مباراة نهضة البركان والتي من خلالها توج المارد الأحمر ببطولة كأس السوبر الإفريقي علي نظيرة القطري.

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و قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني، لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وتابع قائلاً:”إن هاني سيحتاج إلى3 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية. ويبدأ لاعب الأهلي في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان والتي أقيمت أمس الأول على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة. وتوج الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الإفريقي للمرة الـ7 في تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف، وصلاح محسن.

مجدي أفشة

سيد عبدالحفيظ، قال إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل. وأضاف عبدالحفيظ أن “أفشة” سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة. وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، أول أمس، في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.

اتحاد الكرة

تلقى النادي الأهلي خطاب من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقاً ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 18 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر في القاهرة.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.