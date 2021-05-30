/633039/تغيير-أسم-صندوق-تطوير-العشوائيات-لـ-التنمية-الحضارية-لتعدد-مهامه-واختصاصاته

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن سيتم تغيير مسمي الصندوق ليصبح "صندوق التنمية الحضارية"، وذلك نظرا لكثرة وتعدد مهامه واختصاصاته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال صديق، إن الصندوق تم تكليفه بتطوير عواصم المحافظات بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حيث إن هناك خطة للتطوير تم وضعها بتكلفة 250 مليار جنيه، ويستهدف توفير 500 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلي أن الصندوق مهامه تتوسع وتزيد.

وأكد صديق، أن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة، تبلغ 40 مليار جنيه، والعام المقبل لن تكون هناك مناطق غير آمنة، ولفت إلي أن هناك 1105 أسواق عشوائية تم حصرها في مختلف المحافظات، ومقدر لها تكلفة 44 مليار جنيه لتطويرها.

وأشار خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيات، إلي أنه من ضمن موارد الصندوق التبرعات والهبات، وأن هناك حاجة لتنمية وتعظيم موارد الصندوق.