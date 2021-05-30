/633040/ريهام-سعيد-في-مأزق-مع-أهالي-منطقة-بولاق-بعد-أزمة-حسن-شاكوش

تفاقمت أزمة الإعلامية ريهام سعيد مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش حتى وصل الأمر بينهم إلى رفع الأخير دعوى قضائية على ريهام سعيد لترد عليه بفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك موضحة لمتابيعها تفاصيل الأزمة بينهم موجهة كلمات لازعة لحسن شاكوش.

دوت الخليج يكشف أزمة الإعلامية ريهام سعيد مع أحد المواقع الإخبارية بسبب تحريف تصريحاتها عن حسن شاكوش.

كانت من بين الانتقادات التي وجهتها ريهام لحسن شاكوش هو نشأته في أحد المنطاق الشعبية ببولاق الدكرور، ليحرف أحد المواقع الإخبارية تلك الجملة بأنها توجه إهانة لأهالي المنطقة وتتعالى عليهم، ما أثار غضب الإعلامية ريهام سعيد، واتهم ريهام هذا الموقع بالتضليل ومحاولته للإساءة يبسمعتها.

كتبت سعيد، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موضحة مقصدها من ذكر منطقة بولاق الدكرور في الفيديو، قائلة: "للتوضيح كمان مرة بعيدًا عن العناوين المضللة والإصرار على تصويري للناس إني بتعامل بفوقية ومش شايفة حد .. أنا بحترم كل أهالي المناطق الشعبية سواء بولاق، إمبابة شبرا الدويقة، دار السلام، وأي منطقة في مصر حلوة بناسها الحلوة .. عمري ما تعاملت بتعالي زي ما الموقع ده بيحاول يصورني للناس ..ولو أنا كده أكيد ماكنتش على مدار سنين شغلي هنزل مناطق كتير زي بولاق وغيرها وأصور في مناطق مليانة شهامة وجدعنة".

وتابعت موضحة: "أنا كلامي عن بولاق اللي الموقع اختصره لهدف مش مفهوم واللي بدأ بجملة إن بولاق أجدع ناس، كان دهشة واستغراب إزاي حد طالع من منطقة شعبية كلها جدعان يدعي على ولادي بشكل يسيء ليهم .. إزاي الجدع ممكن يقول كلام مش حقيقي ويشوه سمعة بنت وولد بدون ما يفكر ده هيضرهم إزاي، أنا عمري ما اغلط في أهل أي منطقة في أي محافظة في مصر .. لأني لا أحسن من حد ولا أنا فوق حد".

واختتمت موجهة حديثها للمواقع الإخبارية: "بتمنى الناس المحترمين في الموقع يتحروا الدقة ويراعوا ضميرهم في اللي بينقلوه ومش عشان تعملوا قراءات لأخباركم تعملوا كده .. ما تبقوش زي اللي قال عنهم ربنا فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.. بلاش طريقة الكتابة بأسلوب ولا تقربوا الصلاة وتسكتوا.. أرجوكم فوضت أمري لله".

أزمة حسن شاكوش مع ريهام سعيد

الجدير بالذكر، أنه بدأت الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش بسبب سؤال في برنامج شيخ الحارة عندما عرض صورة لحسن شاكوش وقالت ريهام بأنها أخذت موقف منه لامتناعه عن الغناء في عيدميلاد أولادها، فرد شاكوش عليها بفيديو وجه فيه العديد من الاتهامات لريهام سعيد من بينهم أنها أخلت باتفاقهم لتنشر ريهام صورة مرحاض وتوجه رسالة غامضة نسبها البعض بأنها تقصد حسن شاكوش.

وأعلن حسن شاكوش عن رفع دعوي قضائية على ريهام سعيد، وحُدد يوم 28 يونيو المقبل كموعد لجلسة المحاكمة العاجلة لريهام سعيد في محكمة جنح الجيزة لاتهامها بالسب والقذف والتنمر، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري بالحبس والغرامة والتعويض المناسب الذي تراه عدالة المحكمة.