/633043/اللجنة-الأولمبية-تفجر-مفاجأة-عن-عودة-مرتضى-منصور

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية عن مصير مرتضى منصور خلال الفترة القادمة ، وإمكانية الرجوع لتولى منصب رئيس نادي الزمالك مرة أخرى. وأكد المصدر أن أنه ليس من اختصاص القضاء الإداري النظر في مثل هذه القضايا بشأن فصل او إيقاف مجالس الإدارات في الأندية كما حدثت في الزمالك.

وواصل: " اللجنة الأولمبية ليست جهة إدارية و القضاء يتدخل فقط في حالة أن من قام باتخاذ قرار الإيقاف جهة إدارية، لكن اللجنة تمتلك لوائح خاصة وطرق شرعية بعيدة عن القضاء وهو مايجعل الحكم الصادر اليوم بمثابة درجة أولى وغير نهائي".

اللجنة الأولمبية تفجر مفاجأة عن تولي مرتضى منصور رئيس الزمالك

وتابع: " لا تزال هناك درجات في التقاضي في تلك القضية لأن قرار القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية هو الدرجة الأولى للحكم ، ونحن بدورنا سنقوم بمواصلة درجات الحكم من أجل الوصول لحل نهائي وبات في تلك القضية".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، ببطلان قرار اللجنة الأولمبية، ضد مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك السابق بإيقافه 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، قد أصدرت قرارًا فى أكتوبر الماضى ينص على منع رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور من مزاولة أى نشاط رياضى لمدة أربع سنوات، بعد ثبوت العديد من المخالفات، كما طالبت بإجراء انتخابات عاجلة على مقعد رئيس النادى.

على جانب أخر يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام الجونة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.