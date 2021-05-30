/633044/اتحاد-الكرة-يقرر-تأجيل-مباراة-الزمالك-بالكأس-قبل-ساعات-من-مواجهة-الجونة

أخطرت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك والمقاصة عن تأجيل المباراة بين الفريقين في دور الـ 8 من كأس مصر والتي كان من المقرر إنطلاقها عقب مواجهة الجونة في إطار مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة الزمالك و مصر المقاصة بكأس مصر لموعد يتم تحديده لاحقا ، يأتي هذا في ظل التأجيلات المتتالية للفريق الأبيض. تأجيل مباراة الزمالك و مصر المقاصة وسبق ووافق مجلس ادارة الزمالك على تمديد المعسكر المتواجد في اسكندرية من أجل مواجهة مصر المقاصة في بطولة كأس مصر في المواجهة التي تقام بين الفريقين في إطار منافسات دور الـ 8 من البطولة. قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل. خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.

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