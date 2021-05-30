/633045/إعلام-النواب-تناقش-الموزانة-العامة-لبعض-قطاعات-وزاة-الثقافة-صور

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، مشروعي قانون بربط الموزارنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي 2021\2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة : مكتبة مصر العامة الرئيسية، _صندوق مكتبات مصر العامة_ المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية_رئاسة قطاع الانتاج الثقافي _ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري_ المركز القومي للترجمة_ رئاسة قطاع الانتاج الثقافي_ البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية_ المركز القومي للسينما ،البيت الفني للمسرح.

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