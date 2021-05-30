صور- سامح شكرى لـنظيره الإسرائيلى : حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تأتى فى إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار عبر التوقف عن جميع الممارسات التى تؤدى إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضى الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.





كما أعرب شكرى عن أهمية التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التى تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لخلق مناخ مواتٍ لإحياء المسار السياسى المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبنّاءة بين الجانبين بشكل عاجل، مع الامتناع عن أى إجراءات تُعرقل الجهود المبذولة فى هذا الصدد.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار المنشوديّن فى المنطقة، مؤكدًا حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى تقرير مصيره عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 استنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع كل الأطراف المعنية سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين بحثا كذلك سبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المُقبلة، كما اتفقا على مواصلة التشاور بين البلدين والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل بحث كيفية الخروج من الجمود الحالى فى مسار السلام.