عاجل.. مصر تجرى مباحثات فلسطينية إسرائيلية لتثبيت وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى والجهات المعنية فى إسرائيل حـول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.





كما أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس، الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى، مؤكدًا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

ووجه الرئيس السيسى، الوفد المصرى لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطينى، مؤكدًا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.