النشرة المرورية: زحام بدائرى المنيب والبساتين وسيولة بشارع شبرا و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل للمتجه إلى كايروسيز مول، وعند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده، وفى كورنيش الإسكندرية من عند منطقة سبورتنج حتى منطقة جليم.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية، تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان بمدينة المنصورة، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام أعلى المنيب والبساتين وأرض اللواء، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى فى جميع اتجاهاته.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونبه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى شارع النيل للقادم من مناطق شارع مراد ومجلس الدولة ومتجه لنفق العجوزة، ناصحا بسلوك كوبرى الدقى.

وأوضح صابر أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أوضح صابر وجود أحجام متفرقة بكورنيش المدينة للقادم من معهد ناصر ومتجه لوسط الميدنة، ناصحا بسلوك شارع شبرا، ونصح صابر بتجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد،

ونصح صابر بتجنب كبارى: أكتوبر، 15 مايو والجلاء، للخارج من القاهرة ومتجه للجيزة، وسلوك كبارى: الجامعة، عباس والساحل، أما فى الاتجاه القادم من الجيزة للقاهرة، تعمل جميع الكبارى بشكل مرضٍ وطبيعى.