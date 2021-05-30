عاجل.. السيسى: القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - جاءت هذه التأكيدات فى رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للرئيس الفلسطينى محمود عباس، نقلها وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والتى أكدت أيضا على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.
وتنسق مصر مع الرئيس الفلسطينى، لعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية فى القاهرة.
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