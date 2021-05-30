سفير الإمارات لدى مصر : قطعنا شوطًا كبيرا فى تمكين المرأة 

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور حمد الشامسى، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الإمارات و مصر فى مجال دعم وتمكين المرأة، وذلك بحضور المستشارة مريم الكعبى نائب السفير والمستشار صالح السعدى رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة.





وقال الشامسى إن العلاقات " الإماراتية - المصرية "، عميقة الجذور تستند على الوعى والفهم فى كل القضايا المشتركة، مؤكدًا أن دولة الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال دعم وتمكين المرأة بتفعيل قرارات عكست مدى التقدير لدورها والحرص على منحها الفرصة الكاملة للمشاركة فى مسيرة البناء والتطوير والتحديث فى مختلف المجالات، وقد مثلت المرأة الإماراتية الدولة خير تمثيل.

واقترح الشامسى إقامة مجلسًا للمرأة يكون مشتركًا بين البلدين، حتى يكون صرح لدعم المرأة فى كل القطاعات، ويسهم فى توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسى إنها ترفع القبعة لدولة الإمارات العربية المتحدة لما تتلقاه المرأة الإماراتية من دعم من القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دورها والداعمة لإمكانياتها وقدراتها، والحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية فى تعزيز مسيرة التنمية السياسية التى تشهدها الدولة.

وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن دولة الإمارات خطت خطوات متميزة خلال الفترة الماضية نحو تمكين المرأة وإعطائها المزيد من المكتسبات التى تدعم مشاركتها فى الحياة العامة.

من جانبها، قالت مريم الكعبى نائب السفير، إن المرأة الإماراتية اليوم تشغل نصف مقاعد المجلس الوطنى الاتحادي، ونحو 49٪ من التكافئ السياسى و27 ٪ من التمثيل الوزارى بالدولة، مشيرة إلى أنه يوجد بالإمارات نماذج ملهمة كثيرة أثبتت فيها المرأة جدارتها.

وأوضحت أن النجاحات التى حققتها المرأة فى الإمارات تجعلنا حريصون على مشاركة خبراتنا وتجاربنا الناجحة فى دعم المرأة المصرية، ممثلة فى المجلس القومى للمرأة، والتى لها الدور الرائد فى مجال تمكين المرأة، كما طرح خلال اللقاء رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة صالح السعدى، ضرورة عقد ندوات وورش عمل مع المجلس القومى للمرأة فى مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

فيما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن هناك خطة عمل لإقامة سلسلة ندوات وورش عمل لتمكين المرأة فى جميع المجالات وكذلك المساواة بين الجنسين، مشيرة بانه سيتم الإعداد لها بمشاركة سعادة السفير الدكتور حمد سعيد الشامسى.