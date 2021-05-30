جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل عن التوسع فى تفعيل تطبيق "أرغب فى عمل توكيل"، ليشمل جميع الهواتف الذكية ومنها أجهزة "الآيفون"، ويستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة، وذلك بتحميله من خلال المتجر الإلكترونى store App، فضلًا عن استمرار تفعيل الخدمة بالنسبة للهواتف الذكية التى تعمل بنظام الأندرويد.





يأتى ذلك اتساقًا مع نهج وزارة العدل فى رقمنة الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتيسيرًا على المواطنين.

يذكر أن التطبيق يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومى الخاص بالمستخدِم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتى تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS"، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناًء على بيانات مؤكدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدل تطلق خدمة تطبيق «أرغب فى عمل توكيل» عبر الآيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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