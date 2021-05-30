مدبولى يبحث مقترحا لإنشاء مدينة ترفيهية وثقافية متكاملة بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وأكد مدبولى، ترحيب الحكومة بجميع الأفكار الجديدة، والاهتمام ببحث ودراسة وتقييم مختلف المشروعات المقترح تنفيذها ضمن إطار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة بوجه عام، وطالب ببحث أوجه وطبيعة التعاون فى المشروع، والتمويل المحدد له، خصوصًا وأن تكلفة المشروع ضخمة جدًا، مضيفاً أن العاصمة الإدارية تتمتع بعد أن أصبحت منطقة استثمارية "أ" بعدد من المميزات التى يقررها قانون الاستثمار، والتى تجعلها تحظى بفرص واعدة لجذب الاستثمار فى مختلف المجالات.

من جانبهم عرض الحضور من المستثمرين تقريرًا حول المشروع الذى يستهدف إقامة مركز ترفيهى ضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، يكون نقطة جذب سياحى جديدة وحديثة ومنارة تستقطب من ينشد سياحة الثقافة والفنون والترفيه من زوار مصر ومواطنيها، بحيث تنافس العديد من الأسواق السياحية فى الإقليم، وتضمن استعادة الريادة المصرية فى مجالات القوة الناعمة.

وأكدوا أن المشروع العملاق يقوم على الاستفادة من الإمكانات الهائلة التى يتم انشاؤها فى العاصمة الادارية الجديدة من حدائق ودور فنية مثل الأوبرا والمسارح، عبر صياغة وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة ومستدامة لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الفنية العالمية والمحلية، من خلال إبرام شراكات مع مدن ومراكز الترفيه العالمية لإتاحة بيئة ترفيهية كاملة تحفز الاستثمار وتدعم الفنون، إلى جانب إقامة أحداث فنية لكبار النجوم وفرق الغناء الشهيرة محليًا وعربيًا وعالميًا، وكذلك عروض ترفيهية عالمية ومهرجانات فنية وثقافية وشعبية تحاكى مايقام فى عواصم العالم الشهيرة.

وأضاف المستثمرون أن التصور المقترح يتضمن إنشاء عدد من الحدائق الثقافية والترفيهية المفتوحة والمغلقة، على أن يتم تجهيزها لاستقبال الفعاليات والجمهور المستهدف، مع التعاون مع كبرى شركات الحدائق الترفيهية العالمية من أجل تنفيذ الأحداث الفنية الجاذبة بمعايير عالمية محترفة تواكب أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال.