مساء اليوم.. اجتماع هام للجنة العليا لأزمة كورونا وإعلان موقف غلق المحال والمولات

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مساء اليوم، اجتماعا لإعلان موقف مواعيد غلق المحال والمولات والمقاهى مع قرب انتهاء المهلة التى كانت أعلنتها اللجنة منذ أسبوعين، سواء من حيث الإبقاء على نفس المواعيد الاستثنائية فى التاسعة مساء ومدها أسبوعين إضافيين ، أو العودة لمواعيد الغلق الصيفية.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت فى اجتماعها الأخير الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق من حيث غلق المحال والمقاهى والمولات فى التاسعة مساء، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ وإعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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