رئيس المخابرات العامة يجرى مباحثات مع رئيس وزراء إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اليوم، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، جلسة مباحثات مع بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، للتباحث حـول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجهات المعنية في إسرائيل، حـول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوي إلى الأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة .

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين .

ووجه الرئيس السيسى الوفد المصري لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين