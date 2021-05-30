بسبب الأهلي.. صن داونز يُقاضي «زوجة» بيتسو موسيماني

/633048/بسبب-الأهلي-صن-داونز-يقاضي-زوجة-بيتسو-موسيماني

نشرت تقارير صحفية بجانوب إفريقيا، أن إدارة نادي صن دوانز الجنوب إفريقي، ستقوم برفع دعوى قضائية على مويرا تيهجالي، زجة بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لصن دانز، والمدير الالفني الحالي للنادي الأهلي، حيث أن زجة بيتو موسيماني مويرا تيهجالي، هي الوكيلة الخاصة به.

رحيل بيتسو موسيماني عن فريق صن دوانز

غادر بيتسو موسيماني فريق صن داونز في في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتعاقد النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني في العام ذاته، ونجح موسيماني في حصد العديد من الألقاب مع النادي الأهلي، حيث حصل موسيماني مع النادي الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الإفريقيأ بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وحصل على بروزية كأس العالم للأندية.

تفاصيل قضية صن دوانز وزوجة موسيماني

وبحسب ما نشرته إحدى الصحف بجنوب إفريقيا، فإن إدارة صن دوانز سترفع دعوى قضائية على تيهجالي، وذلك من أجل الحصول على تعويض ما يقارب 8 مليون جنية مصري، بسبب فسخ موسيماني للععقد مع فريق صن دوانز، وأكدت الصحيفة أن تيهجالي حصلت على مبلغ 10 في المية من قيمة العقد، وذلك لإقناع بيتسو موسيماني للبقاء في صن دوانز، وتم الإتفاق على أنه إذا فسخ موسيماني العقد، يتم إسترجاع المبلغ إلى فريق صن دوانز، وفسخ موسيماني العقد مع صن دوانز، وتعاقد مع الاهلي، ولم يتم استرجاع المبلغ إلى فريق صن دوانز.