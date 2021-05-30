/633050/اتحاد-الكرة-يعلن-تأجيل-مباراة-بيراميدز-أمام-سموحة-تفاصيل

أعلن اتحاد الكرة لكرة القدم تأجيل مباراة بيراميدز أمام سموحة في كأس مصر في الدور ل16، و التي كان محددا لها يوم 2 يونيو المقبل وذلك لموعد يحدد لاحقا، بينما تم تأجيل مباراة الزمالك أمام فريق مصر المقاصة، وذلك قبل مواجهة الجونة اليوم والتي من المقرر إقامتها يف تمام الساعة التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق إنيمابيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، فيما يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 36 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريقـ بينما يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. وقدأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة. بسبب الأهلي.. صن داونز يُقاضي «زوجة» بيتسو موسيماني قائمة الزمالك لمباراة الجونة حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة في حراسة المرمي:محمد عواد محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد محمود عبد العزيز - إسلام جابر أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - شيكابالا سيف الدين الجزيري يغيب عن الزمالك عدد من اللاعبين للإيقاف، هم حمزة المثلوثي وفرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بنشرقي، كما يغيب للإصابة عبد الله جمعة ومحمود علاء وحازم إمام وحميد أحداد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة بيراميدز أمام سموحة.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.