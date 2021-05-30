إسكان النواب تناقش موازنة هيئة تعاونيات البناء «صور»

تناقش لجنة الإسكان مجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل منالهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان صندوق تطوير المناطق العشوائية.

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