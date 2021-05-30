كيف يفكر موسيماني للخروج من «ورطة» إصابة أفشة ؟!.. دوت الخليج يكشف

/633052/كيف-يفكر-موسيماني-للخروج-من-ورطة-إصابة-أفشة--تحيا-مصر-يكشف

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام إنبي في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر في المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، والمقرر لها في تمام التاسعة من مساء الجمعة المقبلة قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الأهلي وإنبي في تمام التاسعة من مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي وسط غياب اللاعب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق بجانب محمد هاني الظهير الأيمن للمارد الأحمر، الأمر الذي وضع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر في ورطة فنية.

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الجونة

وينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إجراء تغييرات في تشكيل الفريق بعد تأكد محمد مجدي أفشة عن صفوف المارد الأحمر خلال المباريات المقبلة بعد تعرضه للإصابة بمزق في الرباط الداخلي للركبة ، الأمر الذي يعني وقوع الجنوب إفريقي في ورطة بسبب الإعتماد على اللاعب بشكل كبير في الفترة الماضية.

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني يفكر في الإستعانة باللاعب ناصر ماهر في مركز صانع ألعاب النادي الأهلي بدلا من محمد مجدي أفشة، أو الإستعانة بخدمات وليد سليمان في نفس المركز في ظل حرصه على تثبيت التشكيل بشكل مستمر خلال الفترات الماضية.

موسيماني يقرر مشاركة ناصر ماهر

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ ساعات عن إصابة محمد مجدي أفشة نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب، لاعب الفريق، والتي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.