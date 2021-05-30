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/633054/وزير-الاتصالات-تكلفة-منصة-مصر-الرقمية-2-مليار-جنيه
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه بنهاية عام ٢٠٢١ ستصل الخدمات الحكومية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية إلى ١٧٠ خدمة، مشيرا إلى أن مجموع الخدمات المقدمة حاليا ٦٠ خدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، لمناقشة الآثار المتوقعة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جراء جائحة كورونا والإجراءات التي اتخدتها الوزارة لمواجهتها.
وزير الاتصالات: عدد المشتركين الحاصلين على الخدمة من المواطنين عبر منصة مصر الرقمية تجاوز 2 مليون
وكشف وزير الاتصالات، أن عدد المشتركين والذين يحصلون على الخدمة من المواطنين عبر منصة مصر الرقمية تجاوز ٢ مليون مواطن، قائلا: نتتطلع وصول العدد إلى ٥ ملايين مواطن مع نهاية العام الحالي ٢٠٢١.
وقال الدكتور عمرو طلعت:” وصول عدد المشتركين لهذا الرقم في وقت قليل منذ إطلاق المنصة "مؤشر نجاحها"، مشيرا إلى أن الحكومة تتطلع لزيادة الخدمات لكل فئات المجتمع.
وزير الاتصالات: تكلفة منصة مصر الرقمية وصلت لـ 3 مليار جنيه
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن تكلفة منصة مصر الرقمية وصلت نحو ٣ مليارات جنيه، مؤكدا أن التكلفة سترتفع مع زيادة خدمات المنصة المستهدفة في الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير، أن منصة مصر الرقمية بمثابة نقلة كبيرة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر احترافية ومرونة وسهولة، مؤكدا أنها تستهدف تقديم الخدمات لكل أطياف الشعب المصري.
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