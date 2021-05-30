/633060/خاص-اتحاد-الكرة-يستقر-على-تأجيل-مباراة-إنبي-بعد-طلب-الأهلي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي عن رغبة المارد الأحمر في تأجيل مباراة الفريق مع إنبي في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس مصر بسبب تواجد عدد من لاعبي القلعة الحمراء مع منتخابتهم خلال فترة التوقف الدولي.

وعلم دوت الخليج أن الأهلي طلب بشكل ودي تأجيل مباراة المارد الأحمر وإنبي والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء ، بعد إنضمام لاعبي الفريق لمنتخبات بلادهم على رأسهم على معلول وأليو ديانج و والتر بواليا وكذلك لاعبي المنتخب الأولمبي.

الأهلي يطلب تأجيل لقاء إنبي في الكأس

ويستند الأهلي في طلبه على المادة رقم 11 من لائحة المسابقات والتي تنص على : " أنه يشترط لإقامة المباريات ألا يكون للفريقين طرفي اللقاء أكثر من لاعبين اثنين فقط يتم استدعائهما لمنتخبي بلدهما".

ويتواجد داخل اللجنة الثلاثية إتجاهين مختلفين ، أحدهما الأقوى وهو الموافقة على طلب النادي الأهلي بالتأجيل إستنادا على المادة رقم 11 من اللائحة ، بينما يوجد اتجاه أخر وهو رفض الطلب المقدم من النادي الأحمر بسبب تواجد موافقات من الأندية على خوض المباريات خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي في إطار منافسات كأس مصر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان بثنائية دون رد.

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.