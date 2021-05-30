صور .. سفير مصر لدى ليما يلتقى وزير الثقافة البيروفى

جدة - نرمين السيد - وأعرب الوزير عن تطلعه لإرساء أواصر وثيقة للتعاون مع مصر فى المجال الثقافى والأدبى والفنى بما لها من باع متقدّم فيها، خصوصًا فى مجالات المتاحف والمكتبات وتقنيات عرض وحماية الآثار فى الداخل وخبرات استرداد الآثار المهربة بالخارج، فضلًا عن التعاون العلمى والأكاديمى فى مجالات دراسة الحضارة القديمة للبلديّن وترجمة الأعمال الأدبية وعقد ورش عمل وموائد مُستديرة لدراسة القواسم المشتركة للقيم الثقافية والحضارية للشعبين.

كما رحب الجانب البيروفى باستعداد السفارة المصرية للمشاركة فى احتفالات البيرو بالمئوية الثانية لاستقلالها وإنشاء الدولة فى شهر يوليو المقبل.

وأوضح السفير أن السفارة ستشارك من خلال توزيع مادة إلكترونية تشمل عروض ثلاثية الأبعاد ومقاطع فيديو لزيارات ميدانية افتراضية لأهم الآثار والمقابر المصرية القديمة، ومقتطفات من الموكب الذهبى لملوك وملكات مصر القديمة، فضلاً عن تخصيص بلدية ليما أحد الحدائق العامة لتقوم السفارة فيها بعرض مواد دعائية للترويج السياحى فى مصر خلال حفلٍ سيتم إقامته بهذه المناسبة.