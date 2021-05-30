السفير المصرى فى جوبا يلتقى بوزير الاستثمار الجنوب سودانى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير د كتور محمد قدح، سفير مصر فى جوبا، اليوم السبت، مع الدكتور "ضيو ماطوك" وزير الاستثمار بجنوب السودان، حيث بحث الجانبان ترتيبات مشاركة الوزير الجنوب سودانى فى مؤتمر مؤسسات الاستثمار الإفريقية الذى تستضيفه مصر فى شرم الشيخ من 10 إلى 14 يونيو، فى إطار مبادرة من هيئة الاستثمار المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وهيئة الاستثمار التابعة لتجمع الكوميسا.





من ناحيته، أعرب الوزير الجنوب سودانى عن التطلع للمشاركة فى هذا المؤتمر الهام، وعرض مناخ وفرص الاستثمار فى جنوب السودان، كما أعرب عن التطلع للقاء المسئولين ورجال الأعمال المصريين لبحث سبل التعاون الثنائى فى مجال الاستثمار، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى هذا المجال، مشيدًا بالتعاون الجارى والدعم المصرى لبناء قدرات وزارة الاستثمار الجنوب سودانية حديثة النشأة. بدوره، أكد السفير المصرى على أهمية موضوع وتوقيت المؤتمر، والفرص التى يتيحها للدول الإفريقية للتنسيق والتعاون المشترك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية، والتعافى من الركود الاقتصادى الناتج عن وباء كورونا، والارتقاء بمعدلات التنمية والنمو الاقتصادى. كما أكد قدح على حرص مصر على الارتقاء بالتعاون بين البلدين فى مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادى، ومواصلة تقديم الدعم لوزارة الاستثمار الجنوبية انطلاقا من العلاقات الأخوية الخاصة التى تجمع البلدين.

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