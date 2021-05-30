عاجل.. السيسى يوجه بتدقيق جميع دراسات استصلاح الأراضى فى سيناء

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى عدد من القطاعات على مستوى الدولة.
واستعرض اللواء مصطفى أمين عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خصوصًا فى مجال استصلاح الاراضى فى سيناء والتى تهدف إلى زيادة الانتاج الزارعى من مختلف المحاصيل، وذلك فى إطار دور الجهاز فى دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذلك توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائى، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم فى استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وفى هذا الإطار، وجه الرئيس، بتدقيق جميع الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضى فى سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية، لا سيما مصادر المياه ونوع التربة، وذلك للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول جميع الخدمات والمرافق للأراضى الجديدة، خصوصًا التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومى لتنمية سيناء.
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