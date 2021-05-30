إنفوجراف.. حالات سحب تراخيص السيارات فى قانون المرور

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى حالات سحب تراخيص السيارات فى قانون المرور:- وتأتى قواعد المرور، لتحقيق الانضباط بالشارع المصرى والتصدى بحزم وحسم لجميع حالات الخروج على القانون وفرض هيبة الدولة.

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