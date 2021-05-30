السفير المصري في جوبا يلتقي بوزير الاستثمار الجنوب سوداني.

التقى السفير د. محمد قدح، سفير مصر في جوبا، مع الدكتور "ضيو ماطوك" وزير الاستثمار بجنوب السودان، حيث بحث الجانبان ترتيبات مشاركة الوزير الجنوب سوداني في مؤتمر مؤسسات الاستثمار الأفريقية الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ من ١٠ إلي ١٤ يونيو، في إطار مبادرة من هيئة الاستثمار المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وهيئة الاستثمار التابعة لتجمع الكوميسا.

من ناحيته، أعرب الوزير الجنوب سوداني عن التطلع للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، وعرض مناخ وفرص الاستثمار في جنوب السودان. كما أعرب عن التطلع للقاء المسئولين ورجال الأعمال المصريين لبحث سبل التعاون الثنائي في مجال الاستثمار، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، مشيداً بالتعاون الجاري والدعم المصري لبناء قدرات وزارة الاستثمار الجنوب سودانية حديثة النشأة.

بدوره، أكد السفير المصري علي أهمية موضوع وتوقيت المؤتمر، والفرص التي يتيحها للدول الأفريقية للتنسيق والتعاون المشترك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، والتعافي من الركود الاقتصادي الناتج عن وباء كورونا، والارتقاء بمعدلات التنمية والنمو الاقتصادي. كما أكد قدح على حرص مصر علي الارتقاء بالتعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، ومواصلة تقديم الدعم لوزارة الاستثمار الجنوبية انطلاقاً من العلاقات الأخوية الخاصة التي تجمع البلدين.