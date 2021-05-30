السفير المصري في ليما يلتقي وزير الثقافة البيروفي

التقى السفير د. هاني سليم سفير مصر في ليما، "أليخاندرو سانشيز" وزير الثقافة البيروفي، يوم ٢٩ مايو الجاري، وحضر اللقاء المدير العام لمتاحف البيرو، حيث أعرب الوزير البيروفي عن تطلعه لإرساء أواصر وثيقة للتعاون مع مصر في المجال الثقافي والأدبي والفني بما لها من باع متقدّم فيها، وخاصةً في مجالات المتاحف والمكتبات وتقنيات عرض وحماية الآثار في الداخل وخبرات إسترداد الآثار المهربة بالخارج، فضلاً عن التعاون العلمي والأكاديمي في مجالات دراسة الحضارة القديمة للبلديّن وترجمة الأعمال الأدبية وعقد ورش عمل وموائد مُستديرة لدراسة القواسم المشتركة للقيم الثقافية والحضارية للشعبين.

كما رحب الجانب البيروفي باستعداد السفارة المصرية للمشاركة في احتفالات البيرو بالمئوية الثانية لإستقلالها وإنشاء الدولة في شهر يوليو القادم، حيث أوضح السفير أن السفارة ستشارك من خلال توزيع مادة إلكترونية تشمل عروض ثلاثية الأبعاد ومقاطع فيديو لزيارات ميدانية إفتراضية لأهم الآثار والمقابر المصرية القديمة، وكذا مقتطفات من الموكب الذهبي لملوك وملكات مصر القديمة، فضلاً عن تخصيص بلدية ليما أحد الحدائق العامة لتقوم السفارة فيها بعرض مواد دعائية للترويج السياحي في مصر خلال حفلٍ سيتم إقامته بهذه المناسبة.