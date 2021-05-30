الفريق محمد زكى يلتقى وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية لجمهورية كوريا الجنوبية

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد / كانج أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية ( DAPA ) لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة تستغرق عدة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع . تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات التصنيع الدفاعى ، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية فى مختلف المجالات لا سيما فى مجالات التعاون مع الشركات الكورية العاملة فى المجالات المختلفة للصناعات الدفاعية . وأشاد القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين ، فضلاً على التطلع لتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات التصنيع العسكرى . وأعرب الوزير الكورى الجنوبى عن تطلع بلاده للمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية"EDEX -2021" والذى تقام فعالياته خلال شهر ديسمبر 2021 بالقاهرة بإعتباره حدثاً عالمياً فى تعزيز الصناعة الدفاعية ويستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية . حضر اللقاء الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر .

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