/633066/الرئيس-السيسي-يوجه-بتدقيق-دراسات-استصلاح-الأراضى-فى-سيناء-من-جميع-الجوانب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مصطفى أمين .

استعراض عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى عدد من القطاعات على مستوى الدولة".

واستعرض اللواء مصطفى أمين عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً فى مجال استصلاح الاراضى فى سيناء والتى تهدف إلى زيادة الانتاج الزارعى من مختلف المحاصيل وذلك فى إطار دور الجهاز فى دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذا توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائى، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم فى استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتدقيق كافة الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضى فى سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية خاصة مصادر المياه ونوع التربة، وذلك للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول كافة الخدمات والمرافق للأراضى الجديدة خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومى لتنمية سيناء.