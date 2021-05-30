/633061/في-ذكرى-رحيله-الأولى-محطات-في-حياة-حسن-حسني-نكشفها-لأول-مرة

يصادف اليوم 30 مايو ذكرى رحيل أسطورة الكوميديا حسن حسني أحد النجوم البارزين في الوسط الفني، تألق في أدوار الكوميديا والأدوار الاجتماعية، أضاف العديد من الأعمال التي لا يمكن نسيانها في المجال الفني، رحل وترك ورائه ابتسامة وجه محبيه ورثًا له، ويعتبر حسن حسني من الشخصيات التي اعتادت التصالح مع الحياة ومتغيراتها وتقلباتها الصادمة في بعض الأحيان إذا كان متواجد دائمًا في جميع مراحل الفن السابع.

دوت الخليج يكشف محطات في حياة الفنان الكبير حسن حسني تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيله.

وُلد حسن حسني في 19 يونيو 1936 في حي القلعة في أسرة ميسورة الحال لأب مقاول، وأم فقدها وهو في سن السادسة من عمره، ظهر حبه للتمثيل منذ الصغر بدأ بمسرح المدرسة الابتدائية عندما قدم دور "أنطونيو" في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلاله على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية، كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن شهادة التوجيهية عام 1956.

حسن حسني من المسرح إلى السينما

بدأ حسن حسني مسيرته الفنية من خلال المسرح، حيث كان عضواً في فرقة المسرح العسكري التابعة للجيش وبعد حله تنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومي والحديث، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوي وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات.

ابتعد حسني عن المسرح لنحو ثماني سنوات قائلًا: "على الرغم من عشقي للمسرح إلا أنه لم يكن سبب شهرتي، فالناس لم تعرف بوجود ممثل اسمه حسن حسني إلا بعد مشاركتي في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا"، وقتها دخلت بيوت المصريين وحققت الشهرة التي كنت أحلم بها، وهو مالفت نظري إلى أهمية أعمال التليفزيون وأثرها على تحقيق الفنان للانتشار".

وانتقل إلى السينما من خلال تقديم دور صغير في فيلم "الكرنك" عام 1975 أمام الفنانة الكبيرة نور الشريف والسندريلا سعاد حسني وكان من إخراج علي بدرخان، وعرفه الجمهور بعد ذلك من خلال تألقه في مسلسل "أبنائي الأعزاء..شكرًا" الذي قدمه في 1979 أمام الفنان عبدالمنعم مدبولي،و لفت الأنظار له كممثل قادر على أداء أدوار الشر في فيلم سواق الأتوبيس الذي أخرجه عاطف الطيب في عام 1982، ومن هنا قدم حسن حسني إرثًا فنيًا هائلًا تجاوز الـ500 عمل فني ما بين السينما والمسرح والأعمال التليفزيونية التي من أشهرها "الكرنك" و"سواق الأتوبيس"، فيلم "الهروب" و"زوجة رجل مهم"، "البريء"، علاوة على مجموعة من أدوار الشر.

حسن حسني نجم الكوميديا والافيهات في الألفية الجديدة

ومع نهاية مرحلة التسعينيات وانطلاق الألفية الجديدة كان الفنان حسن حسني على موعد مع النجومية التي طال انتظارها وعلى مدار 21 عامًا أصبح أحد أعمدة السينما التي يرتكز إليها النجوم الشباب للوصول لقلوب الجماهير، ولقب بجوكر الكوميديا من خلال تقديم العديد من الأعمال الكوميدية البارزة بدئها بعبود على الحدود في عام 1999 الذي كان أول بطولة مطلقة للفنان علاء ولي الدين، ومع نجاحهما الجماهيري قدما سويًا فيلم الناظر عام 2000، ثم قدم مع محمد سعد ما يقرب من 12 عمل كوميدي بداية من اللمبي، ومع هاني رمزي 9 أعمال كوميديا أبرزها غبي منه فيه، ومع أحمد حلمي 7 أعمال كان آخرها خيال مآته في 2019 والذي يعد أخر الأعمال في تاريخه الفني قبل وفاته، وشارك كريم عبدالعزيز في 4 افلام أبرزها الباشا تلميذ.

جوائز حصدها حسن حسني خلال مسيرته

حصد الفنان حسن حسني العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية منها: "جائز أفضل ممثل في المهرجان القومي للسينما المصرية عن دوره في دماء الأسفلت، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم فارس المدينة، وجائز المركز الكاثوليكي للسينما، جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة من نقابة المهن التمثيلية، جائزة مهرجان الرواية عن فيلم دماء الأسفلت".

كما حصل حسن حسني على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نسخة 2018، وذلك عن مجمل أعماله التي شكلت تاريخًا مهنيًا طويلًا في عالم الشاشة الكبيرة، وعند كرمه مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة في ديسمبر 2019، وقال الفنان الراحل حينها: "أنا سعيد أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش..والله بكلمكوا جد.. عشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطيكوا لسه"، وتوجه الفنان الراحل بالشكر لرئيس مهرجان القاهرة والقائمين عليه لتكريمه وسط تصفيق من كل الحضور.

جمال عبدالناصر والملكة فريدة أبرز جمهور حسن حسني

الجدير بالذكر أنه في بداية مشوار حسن حسني الفني وقف أمام الرئيس جمال عبد الناصر، عندما حضر مع المشير عبد الحكيم عامر لمشاهدة عرض خاص لمسرحية كان يقدمها في ذلك الوقت بعنوان "مفيش تفاهم"، بعد انضامه إلى المسرح العسكري.

وأثناء عرض فرقة المسرح القومي مسرحية "إيزيس وأوزوريس" في فرنسا، حضرت الملكة فريدة، وطلبت من الصحفية آمال بكير التي كانت ترافق الفريق التقاط صور تذكارية مع أبطال العرض، بناءًا على تصريحات الراحل حسن حسني إذ قال: "بعد الانتهاء من عرض المسرحية وجدنا آمال بكير تخبرنا أن الملكة فريدة تريد أن لتقط الصور معها وعندما حضرت الملكة وجهت كلامها لآمال، قائلةً: أنا عايزة أتصور مع الممثل ده.. وشاورت علي طبعا أنا كنت هقع من طولي".

وفاة الفنان حسن حسني

وفي مثل هذا اليوم الموافق 30 مايو لعام 2020 رحل الفنان حسن حسني عن عالمنا بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وقضى آخر أيام حياته برفقة زوجته وباقي أفراد أسرته داخل فيلته بمنطقة المنصورية حيث خضع للعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا إلا أن ذلك لم يمنعه من الالتقاء ببعض المقربين منه الذين كان يستقبلهم بحديقة المنزل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.