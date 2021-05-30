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/633062/نواب-البحر-الأحمر-يحصلون-على--موافقة-باستمرار-العمل-بمراكب-الصيد-حتي-منتصف-يونيه
حصل النواب عبد الرحيم كمال ومحمد سعيد الدابي، اعضاء مجلس الشيوخ والنواب "حسام صالح عوض الله وعبد الناصر عطية" اعضاء مجلس النواب علي موافقة رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بالسماح باستمرار العمل بمراكب الصيد بالبحر الاحمر، حتي منتصف شهر يونيه القادم وذلك بناءاََ علي طلب صيادي المحافظة.
هيئة التنمية السمكية
قال النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، انه قام برفقه النائب عبد الناصر عطية عضو مجلس النواب، بزيارة الي الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك للحصول علي الموافقة باستمرار العمل بمراكب الصيد حتي ١٥ _٦_٢٠٢١ وذلك بناءاََ علي تأشيرة حصل عليها النواب من الوزير السيد القصير وزير الزراعة.
مد فترة الصيد
اكد النائب عبد الناصر عطية، عضو مجلس النواب، انه تمت الموافقة علي الغاء القرار السابق بالصيد والذي يحظر من خلاله الصيد حتي 31 من الشهر الجاري، وذلك بعد تدخل السادة النواب سالفي الذكر والحصول علي مد فترة الصيد لمده اسبوعين اخرين، وذلك بناءاََ علي طلب الصيادين موجهاََ الشكر لوزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية علي استجابتهم لمطالب النواب والتعاون المستمر لمصلحة صيادي المحافظة.
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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى الجديد، وذلك بشكل نهائى.
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