/633063/للمرة-الثانية-في-تاريخه-الزمالك-يحصد-لقب-البطولة-الإفريقية-لكرة-السلة

حقق فريق الزمالك لكرة السلة بطولة إفريقيا بعد الفوز على الاتحاد المنستيري بطل تونسي بنتيجة 76 -63 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ، ضمن منافسات بطولة إفريقيا، والتي أنطلقت علي صالة كيجالي في النهائي الإفريقي للأندية”الأفروليج”التي تستضيفها رواندا.

قائمة الزمالك لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة وكشف أجوستي بوش المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في أول مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة والتي جاءت كالتالي: وإسلام سالم ومهاب ياسر وأحمد ياسرو أنس أسامة وهيثم السحرتي و عمر هشام وأحمد حاتم ومصطفى مكاوي والتر هودج ومولوكا ديابتية وميشيل فاكودا وشينميلو يلونا ومصطفي مشعل. الزمالك يواجه الجونة على جانب أخر يستعد الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب خالد بشارة ضمن منافسا الجولة الخامسة والعشرون. قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل. خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.

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