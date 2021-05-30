/633065/رد-قوى-من-كريم-بنزيما-بعد-انضمامة-لصفوف-منتخب-فرنسا

تحدث كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني عن عودته من جديد لمنتخب فرنسا، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التى ستقام الصيف الجارى بعد انضمامه إلى صفوف بطل كأس العالم 2018 بعد غياب دام 6 سنوات.

وقال كريم بنزيما فى تصريحات من معسكر منتخب بلاده "لست اشعر بتوتر أن في غاية السعادة، وارغب كثيراً خوض أولي مواجهاتي مع المنتخب في أسرع وقت".

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وتابع قائلاً "عندما لم انضم لمتخب بلادي في كاس العالم شعرت بخيبة أمل كبير”.

وتابع قائلاً "لقد كان لدي إيماناً بأني سوف اعود لصفوف منتخب بلادي، كان هناك الكثير من العقبات إنها جزء من مسيرتي لقد كافحت وهذا ما يتطلبه الأمر للعودة من جديد وأنا الأن أكافأ".

وعن بإمكانيات مبابي ردقائلا "لاعب شاب استطعت التدريب معه، نلعب بلمسة واحدة كثير الحركة، ويضيف السرعة إنه ماهر أمام المرمى حقاً لاعب جيد جداً".

وإستكمل"فرنسا منتخب اكثر من رائع ويمتلك عدد كبير من اللاعبين ذات الخبرات الكافية، ولكن يجب احترام المنافسة في جميع الحالات".

اخر مواجهات ريال مدريد

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كان أمام فريق فاريال والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الملكي.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 84 نقطة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق.

خرج ريال مدريد هذا الموسم تحت قيادة زين الدين زيدان، بموسم صفري، حيث لم يحصل على أي بطولة هذا الموسم، فقد خرج من دوري أبطال أوروبا بعدما خسر من تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على المركز الثاني في الدوري الأسباني بعد أتليتكو مدريد، والخروج مبكرًا من كأس الملك.

رحيل زيدان عن الملكي

يمتد عقد زين الدين زيدان مع الميرنجي، حتى عام 2021/2022، ولكنه قرر مغادرة الفريق، بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث لم يحصل زيدان على أي بطولة مع الفريق هذا الموسم، ولكن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد نفى أن يكون زيدان قد قال في غرفة خلع الملابس، بأنه سيرحل عن الفريق نهاية الموسم.