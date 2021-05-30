بالأرقام.. لماذا تعترض جماهير الأهلي علي حكم مباراة الترجي ؟

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي عن حكم مباراة الفريقين في دور الإياب بالقاهرة، والتي يديرها الحكم الدولي المغربي، رضوان جيد، مما آثار غضب جمهور المارد الأحمر.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في الخامس والعشرون من يوليو، في التاسعة مساء، في لقاء إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أفريقا، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات رضوان جيد مع الأهلي

تشهد مواقع السوشيال ميديا علي غضب جماهير المارد الأحمر علي قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بإسناد مباراة الإياب بين الفريق والترجي للحكم المغربي رضوان جيد، بسبب ما قدمة في لقاء الأهلي وفيتا كلوب في دور المجموعات علي استاد القاهرة الدولي.

أدار الحكم المغربي رضوان جيد، لقاء الأهلي، وفيتا كلوب الكونغولي، في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهد عليها استاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين مقابل هدفين.

سبب غضب جماهير الأهلي من رضوان جيد

غضب جماهير الأهلي من المغربي رضوان جيد بسبب نتيجة وإدارة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، وإحتساب ضربة جزاء لفيتا في الدقائق الأخيرة ليسجل منها الفريق الكونغولي هدف التعادل أمام المارد الأحمر.

أكد العديد من خبراء التحليل والتحكيم، علي قرار المغربي رضوان جيد بإحتساب ركلة جزاء لفيتا كلوب أمام الأهلي قرار غير صائب، مما آثار غضب جماهير الأهلي، ليتجمد رصيد الأهلي بأربع نقاط بعد نتيجة المباراة، ويصعب المهمة علي الأهلي في مرحلة الصعود للدور الـ 16 من البطولة.

تاريخ رضوان جيد مع الأهلي في دوري الأبطال

قاد الحكم المغربي رضوان جيد 5 مباريات للأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حقق من خلالها الأهلي 3 إنتصارين وتعادلين.

المباراة الأولى: كانت في إياب دور الـ 32 من المسابقة في عام 2010 وتحديدًا في شهر إبريل أمام جانرز هراري الزيمبابوي، ونجح الأهلي في الفوز بهدفين دون رد.

المباراة الثانية: كانت في ذهاب دور الـ 31 من المسابقة عام 2017 وتحديدًا في شهر مارس أمام بيد فيست الجنوب إفريقي، ونجح المارد الأحمر في الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتعادل سلبيًا في الإياب ويتأهل.

المباراة الثالثة: كانت في ختام مباريات دور المجموعات بنسخة عام 2018 وتحديدًا في شهر أغسطس، عندما فاز الأهلي على كامبالا سيتي الأوغندي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ويتأهل للأدوار الإقصائية ومن ثم المباراة النهائية.

أزمة أخري لرضوان في لقاء الأهلي والهلال

المباراة الرابعة: تعد هي المواجهة الأبرز في تاريخ رضوان جيد مع المارد الأحمر، حيث قاد المغربي رضوان جيد المباراة الأخيرة من دور المجموعات في النسخة الماضية بين الأهلي والهلال السوداني في الخرطوم في دور المجموعات.

ومن الجدير بالذكر أن الأهلي كان يحتاج في هذه المباراة للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل للأدوار الإقصائية، وهو ما تحقق بالفعل بعدما انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت تلك المواجهة أحداث عنف وشغب من جماهير الهلال كانت موجهة ضد لاعبي الأهلي ورضوان جيد، الذي اضطر لإيقاف المباراة أكثر من ربع ساعة قبل أن يعود لاستكمالها فيما بعد.

المباراة الخامسة: لقاء الأهلي، وفيتا كلوب الكونغولي، في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من النسخة الجارية، والتي شهد عليها استاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين مقابل هدفين.