/633067/الزمالك-يحقق-رقم-تاريخي-بعد-الفوز-ببطولة-إفريقيا-لكرة-السلة

حقق نادي الزمالك رقما مميزا بعد تحقيق لقب البطولة الإفريقية لكرة السلة بعد الإنتصار على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالات كيجالي في النهائي الإفريقي للأندية”الأفروليج”التي تستضيفها رواندا.

توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي البطولة بنتيجة ٧٦-٦٣.

أرقام مميزة حققها الزمالك بعد الفوز بالبطولة الإفريقية

وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج ببطولة إفريقيا للسلة خارج الأراضي المصرية في انجاز تاريخي للنادي الملكي.

يذكر أن النيجيري والتر هودج لاعب الفريق الأول بالنادي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

الزمالك بطلا لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

على جانب أخر تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التهنئة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة بعد تتويج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي ببطولة إفريقيا للأندية.

وظهر نادي الزمالك بشكل يشرف كرة السلة المصرية منذ اليوم الأول بالبطولة التي أقيمت في رواندا وهو ما تمثل في تحقيق الفوز في كافة المباريات بأداء مشرف ونتيجة مستحقة.

ونجح الزمالك في الفوز بالبطولة المقامة تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA للمرة الأولى، والتي حصل عليها من قبل مرة واحدة عام ١٩٩٢.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك لكرة السلة استطاع تحقيق بطولة إفريقيا بعد الفوز على الاتحاد المنستيري بطل تونسي بنتيجة 76 -63 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ، ضمن منافسات بطولة إفريقيا، والتي أنطلقت علي صالة كيجالي في النهائي الإفريقي للأندية”الأفروليج”التي تستضيفها رواندا.

قائمة الزمالك لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

وكشف أجوستي بوش المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في أول مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة والتي جاءت كالتالي:

وإسلام سالم ومهاب ياسر وأحمد ياسرو أنس أسامة وهيثم السحرتي و عمر هشام وأحمد حاتم ومصطفى مكاوي والتر هودج ومولوكا ديابتية وميشيل فاكودا وشينميلو يلونا ومصطفي مشعل.