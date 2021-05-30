صور .. محافظ الإسكندرية : لن نسمح بعودة الباعة الجائلين لسوق الهانوفيل

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة داخل سوق الهانوفيل بحى العجمى، لمتابعة موقف السوق والتأكد من عدم عودة الباعة الجائلين، والتزامهم بالمكان البديل الذى تم نقلهم إليه نهاية شهر فبراير الماضى، استجابة لشكاوى المواطنين.





يأتى ذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بالإسكندرية، وإزالتها بعد توفير أماكن البديل لها. وحذر المحافظ بأنه لن يسمح بأى عودة للباعة الجائلين مرة أخرى بالسوق، وسيجرى التعامل بكل حزم وقوة تجاه أى محاولات مخالفة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة حريصة على المتابعة اليومية لموقف الباعة الجائلين، ومنع تواجدهم بطريق الإسكندرية مطروح المجاور للسوق، وأشار المحافظ إلى أن سوق الهانوفيل كان يمثل مشكلة وتكدس مرورى بالطريق على مدار 19 عامًا، وعقب نقل الباعة الجائلين شهد طريق الإسكندرية مطروح سيولة مرورية كبيرة.

ولفت المحافظ، إلى أنه جرى إعطاء جميع الأماكن مجاناً للباعة الجائلين، مع التأكيد عليهم بعدم تواجد إشغال للطريق.

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