الإفتاء: لا يجوز الدخول على شبكات الإنترنت المشفرة بدون إذن أصحابها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، انه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها.

وتابعت: "يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت فى الأماكن العامة، كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس".