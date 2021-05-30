عاجل.. العودة للعمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمقاهى

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على استمرار الدولة فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات، التى من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق، من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، فى ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبى بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيرى التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفى حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعامل مع فيروس كورونا فى جميع الأماكن العامة، ولا سيما التى تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات المتعلقة بتلك الإجراءات، التى من بينها منع تقديم الأرجيلة.

كما وافقت اللجنة على الاستمرار فى حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح فى الأماكن المفتوحة فقط، وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين، نظرًا لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التشديد فى الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة فى هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، وموقف تلقى اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة العالمية سجلت انخفاضاَ خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بموقف تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين والأطقم الطبية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، وفى الوقت نفسه، أكدت وزيرة الصحة أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم من قاموا بالتسجيل فى أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال التوسع فى إقامة المزيد من المراكز التى تقدم الخدمة للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يوميًا، وقابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى جهود الوزارة فى التوسع فى إقامة هذه المراكز، حيث إنه جار العمل حاليا على افتتاح مراكز كبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك على غرار المركز الذى أقيم بأرض المعارض.

كما نوهت الوزيرة لافتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للعاملين فى عدد من الجهات بقطاعات: البترول، والكهرباء، والطيران، وسكك حديد مصر، والنقل العام، وقناة السويس، على مستوى المحافظات، إلى جانب ما تم فى هذا الإطار من خلال التوجه بسيارات القوافل الطبية لإعطاء اللقاح للمواطنين بالقرى، وفتح التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم "15335"، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وكذلك فتح التطعيم لدور المسنين، ومرضى الفشل الكلوى، وتوزيع سيارات فى أماكن المعاشات بالمحافظات، فضلاً عن توفير اللقاح للعاملين بوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، من المرافقين والمشرفين على عملية الامتحانات المقررة خلال الفترة المقبلة، وكذا التوسع فى إقامة مراكز بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات.

وفيما يتعلق بالمحافظات السياحية، أكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين فى الفنادق بمحافظتى جنوب سيناء، والبحر الأحمر، مشيرة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من تطعيم العاملين بالأنشطة المعاونة لهذه المؤسسات، وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع سكان مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، بعد الانتهاء من تطعيم العاملين فى قطاع السياحة.

كما أشارت الوزيرة إلى خطوات تصنيع لقاح "سينوفاك" الصينى فى مصر، وخطة التوريد حتى نهاية هذا العام التى تقدر بنحو 40 مليون جرعة، وقالت: نتوقع وصول مليونى جرعة فى النصف الأول من شهر يونيو المقبل من كل من سينوفاك، وسينو فارم، بخلاف 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس.

إلى جانب ذلك، أكدت الوزيرة على توافر احتياطات استراتيجية آمنة من الأكسجين، مركزيا وبالمحافظات، لافتة إلى أنه يتم المتابعة الدورية مع مديريات الصحة بالمحافظات؛ للاطمئنان على توافر الأكسجين.

من ناحيته، أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الإماراتية التى حصلت على حق التوريد للقاح "سبوتنيك" الروسى بالمنطقة، على 20 مليون جرعة، وسيتم التوريد حتى نهاية العام، كما تم التعاقد مع البنك الإفريقى على توريد 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وفى الوقت نفسه تم التعاقد على مليون جرعة من "سينوفاك" الصينى.