التعليم تتيح النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثالث الثانوى

جدة - نرمين السيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة والإجابات الصحيحة للامتحان التجريبى الثانى للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2020-2021 بكل اللغات، والذى تم عقده فى الفترة من (23 إلى 27 مايو الجارى)، على موقعها الرسمى.





وأوضحت الوزارة- فى بيان، اليوم- أن تجربة الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وكيفية التعامل معها، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها على موقع الوزارة؛ للتدريب عليها وأخذ كافة الاحتياطات التى تضمن الاستعداد للامتحان النهائى. ويمكن الاطلاع على النماذج الاسترشادية من خلال الموقع الرسمى للوزارة: https://moe.gov.eg/ar/maytest2021_3sec

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