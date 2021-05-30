وزيرة الصحة تستعرض جهود الوزارة في التعاون مع كبرى الجهات العلمية الدولية

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بالبرامج التدريبية المقدمة لأطباء الزمالة المصرية ضمن منظومة التعليم الطبى المهني، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومجموعة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية والاستشارين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع الخطوات التى اتخذتها الوزارة للارتقاء بالمستوى التعليمى للأطباء ضمن استراتيجية النهوض بمنظومة التعليم الطبى المهني، وتم تخريج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية ضمن الاتفاق مع كلية طب جامعة هارفارد فى تخصصات الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، بالإضافة إلى الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد بعض تخصصات الباطنة والجراحة والطوارئ وطب الأسرة ضمن المناهج التعليمية بالزمالة المصرية.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة استعرضت أيضًا الاتفاق مع هيئة الاعتماد الأمريكية "البورد الأمريكى" للإشراف على كل من امتحانات الزمالة المصرية والامتحان الموحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مركزية فى القاهرة، بالإضافة إلى مجموعات فرعية بمحافظات الجمهورية تضم استشارين وأساتذة الأطباء من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية لمتابعة سير العملية التعليمية للأطباء ضمن برامج الزمالة المصرية والتواصل مع الجهات العلمية الدولية، بما يضمن توفير فرص تعليم لأكبر عدد من الأطباء وتأهيل المدربين من خلال برامج التدريب المتاحة مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية.

وأضاف أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أنه تم الاتفاق مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، للمشاركة فى تأسيس معهد قومى للتعليم الطبى المهنى وبحوث الصحة العامة فى مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية فى التشخيص والعلاج، لإتاحة فرص التدريب والتعليم الطبى المهنى لمقدمى الخدمة الصحية فى مصر، بما يساهم فى تخريج جيل من الأطباء قادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.