وزير الدفاع يلتقي وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية  

التقى الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كانج أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية ( DAPA ) لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة تستغرق عدة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات التصنيع الدفاعى ، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية فى مختلف المجالات لا سيما فى مجالات التعاون مع الشركات الكورية العاملة فى المجالات المختلفة للصناعات الدفاعية .



وأشاد القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين ، فضلاً على التطلع لتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات التصنيع العسكرى .

وأعرب الوزير الكورى الجنوبى عن تطلع بلاده للمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية"EDEX -2021" والذى تقام فعالياته خلال شهر ديسمبر 2021 بالقاهرة بإعتباره حدثاً عالمياً فى تعزيز الصناعة الدفاعية ويستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية .

حضر اللقاء الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر.