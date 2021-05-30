5 أشخاص يعتدون بالضرب على رئيس حى عين شمس ونقله للمستشفى

تعدى 5 أشخاص على اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، شرق القاهرة، أمام منزله بمدينة نصر، أثناء ذهابه لعمله اليوم، مستخدمين العصى والشوم، ما أسفر عن إصابته ونقله للمستشفى، لتلقى العلاج .

وأكد رئيس حي عين شمس، أن 5 أشخاص مجهولين قاموا بالاعتداء عليه بالعصي والشوم قبل الذهاب إلى مقر عمله بالحي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن حالته مستقرة الآن وسيتم إجراء أشعة مقطعية للاطمئنان على الجمجمة والرقبة.

وأكد رئيس الحى"، أنه سيتوجه الآن لنيابة مدينة نصر بعد الانتهاء من إجراءات الأشعة، مشيرا إلى أنه حرر ، محضر بالواقعة رقم 20455 جنح أول مدينة نصر وتواصل أجهزة الأمن البحث عن الجناة.

وشهد حى مدينة نصر في الفترة الأخيرة ضبط عملية البناء المخالف، كما تم وقف كافة أعمال البناء المخالف، وهدم عدد من العمارات الممالقة التي يشرع أصحابها في استكمال البناء دون استكمال إجراءات طلبات التصالح للتأكد من سلامة المبنى.