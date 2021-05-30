الزمالك يهزم المنستيرى بطل تونس 63/76 ويتوج بالبطولة الأفريقية للسلة

توج فريق كرة سلة الزمالك بلقب البطولة الأفريقية لأفروليج، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

سيطر الزمالك على مجريات المباراة من بدايتها، وقلص الفارق بينه وبين بطل تونس، وتمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه، واستمرت السيطرة وإحكام لاعبى الزمالك قبضتهم على اللقاء، لينتهى بفوز الأبيض.

جاءت نتيجة الأشواط 17/22 للمنستيرى التونسى ، و 42/44 للزمالك ، و 51/55 للزمالك ، و 63/76

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم : والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خضاها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من فيروفيارو الموزمبيقى ، و داونز السنغالى ، و البترول الجزائرى ، و كاب فيردى الكاميرونى ، بالاضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى ، حتى ألتقى مع المنستيرى التونسى .

وتوج فريق بترو دي لواندا الانجولي ، بالمركز الثالث و الميدالية البرونزية ، بعد الفوز على باتريوتس الرواندي بنتيجة 97-68 وبذلك ينهي الفريق الانجولي مشواره في البطولة بحصوله على المركز الثالث .