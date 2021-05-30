قرارات مجلس الوزراء منذ قليل حول مواعيد فتح وغلق المحلات وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر قرارات مجلس الوزراء الصادرة منذ قليل وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لأزمة كورونا منذ قليل برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، وأصدرت اللجنة العديد من القرارات الهامة، ومنها ما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية، وقرارات أخرى حول إقامة الأفراح وسرادقات العزاء.
قرارات مجلس الوزراء منذ قليل حول مواعيد فتح المحلات وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء
وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم الموافق 30 مايو وفق ما يلي:
1- توجيهات رئاسية بأن تكون المنشآت الطبية على أهبة الإستعداد بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي مستجدات لأزمة كورونا.
2- عودة العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمقاهي والكافيهات والمطاعم، وذلك اعتباراً من بعد غد الأول من يونيو القادم.
3- تطبيق الغرامة على جميع المنشآت المخالفة لمواعيد فتح وغلق المحلات.
4- الغلق الفوري للمنشآت المخالفة لمدة أسبوعين، وشهر حال تكرار المخالفة.
5- استمرار تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية في الأماكن العامة لمواجهة كورونا.
6- حظر إقامة الموالد.
7- حظر إقامة الأفراح إلا في الأماكن المفتوحة.
8- منع سرادقات العزاء والأفراح في الأماكن المغلقة.
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