مصادر لـ دوت الخليج: غلق الكافيهات و«الجيم» فى الواحدة صباحًا

/633072/مصادر-لـ-تحيا-مصر-غلق-الكافيهات-والجيم-فى-الواحدة-صباحا

أكدت مصادر لموقع دوت الخليج، أن مجلس الوزراء سيحدد ميعاد غلق الكافيهات والجيم والوسائل الترفيهية فى الواحدة منتصف الليل، وتُفتح فى الخامسة.

مصادر لـ دوت الخليج: غلق الكافيهات فى الواحدة صباحًا

وأكدت مصادر مطلعة، أنه من المقرر غلق المنشآت السياحية وقاعات الأفراح فى الحادية عشر ليلًا، مع تخفيض لنسبة الحضور، وذلك تجنبًا للزحام والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال دقائق اجتماعها لإعلان الموقف من مواعيد غلق المحلات والمولات والمقاهى في ظل انتهاء مدى القرارات التى كانت أعلنتها اللجنة منذ أسبوعين، والتي تنتهي غدا الاثنين.

دوت الخليج تنشر مواعيد غلق الكافيهات والمحال

ومن المنتظر أن تعرض لجنة مكافحة كورونا على مجلس الوزراء التقرير الخاص بالحالة الوبائية وهناك 3 سيناريوهات هم تمديد قرار مواعيد غلق المحلات وهناك احتمالين آخرين هما الإلغاء والعمل بمواعيد الإغلاق الصيفية أو زيادة الإجراءات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد فى وقت سابق أن ما شهدناه من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وما تم رصده من زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، هو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بغلق مختلف المحال التجارية والمولات والكافيهات خلال الفترات المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

كما أشار فى وقت لاحق، أن العديد من دول العالم اتخذت قرارات بالإغلاق التام منذ نحو عام واكثر، إلا أننا لم نلجأ لذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والحرص على استمرار عجلة الاقتصاد الوطني في الدوران.