دوت الخليج ينشر استعدادات مديريات التعليم لامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 

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أنهت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية التي ستنطلق بعد غدا الثلاثاء قي أغلب المحافظات، وسط إجراءات إحترازية مشددة للوقاية من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

الاجراءات الاحترازية

هذا وعقد وكلاء وزارة التعليم في المحافظات اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية، لبحث تنفيذ خطط الوزارة للامتحانات الشهادة الإعدادية التي يخوضها 1.4 مليون طالب و طالبة علي مستوي الجمهورية.

وشملت الاجراءات التنفيذية لامتحانات الشهادة الإعدادية ، تعقيم الفصول واللجان الفرعية ، ووضع لوحات إرشادية في الطرقات توضح للطلاب أماكن جلوسهم ، مع وضع المقاعد في اللجان وفق توصيات التباعد الاجتماعي بحيث لا تقل المسافة بين كل مقعد عن متر ونصف، مع عدم زيادة عدد الطلاب في كل لجنة عن 14 طالب.

كما تضمنت الإجراءات الاحترازية علي وضع بوابات تعقيم أمام أبواب دخول المدارس، مع تخصيص معلمين مزودين بأجهزة قياس حرارة ، لقياس درجة حرارة الطلاب، إضافة إلي تخصيص حجرات عزل إى حالة مشتبه بأصاباتها بأعراض الكورونا.

اسئلة الامتحانات

وبالنسبة للامتحانات الشهادة الإعدادية، فأنتهت المديريات من طباعة اسئلة الامتحانات في المطابع السرية، مع تخصيص سيارات لنقل صناديق الاسئلة من المطابع إلي اللجان، وفق الإجراءات الخطة التأمين الخاصة لكل مديرية.

وشدد قطاع التعليم العام في ديوان وزارة التربية و التعليم ، علي أن تأتي أسئلة الامتحانات من منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، علي أن تقيس مستويات الفهم للطلاب في كل مادة، مع عدم التركيز علي الاسئلة التي تقيس الفهم والتلقين.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية، تنطلق بعد غدا في محافظات القاهرة والقليوبية و بني سويف و قنا واسوان وعدد آخر من المحافظات، بينما تنطلق يوم السبت القادم الموافق 5 يونيو في محافظات الجيزة والاسكندرية.