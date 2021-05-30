/633069/فرج-عامر-يسخر-من-حكم-مباراة-سموحة-والمقاولون-العرب-صورة

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، حكم مباراة سموحة والمقاولون العرب ، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب اسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

ونشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”: في حكام لازم تطلع معاش، الكورة مش اكل عيش وبس”.

وتابع : “ العدوي تخط الحدود” وذلك بسبب ضرد لاعب سموحة من المباراة التي تقيم حالياً أمام فريق المقاولون العرب حيث يسيطر التعادل الإيجابي علي الفريق بنتيجة 2/2، ويخوض الفريق السماوي اللقاء بعشرة لاعبين فقظ بعد تعرض لاعب للضرد.

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق لفريق المقاولون العرب تشكيلة فريقه الأساسية للقاءسموحة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز

الزمالك يحقق رقم «تاريخي» بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة

وجاء تشكيبل الذئاب كالتالى: حراسة المرمى: محمود أبو السعود. خط الدفاع: باسم على، محمد سمير، وحسن الشامى، وفاروقا نور الدين. خط الوسط: محمدرزق، أحمد الشمي عمر فتحى، محمد مجلي. خط الهجوم: لويس إداورد، حمدى زكى

أعلن اتحاد الكرة لكرة القدم تأجيل مباراة بيراميدز أمام سموحة في كأس مصر في الدور ل16، و التي كان محددا لها يوم 2 يونيو المقبل وذلك لموعد يحدد لاحقا، بينما تم تأجيل مباراة الزمالك أمام فريق مصر المقاصة، وذلك قبل مواجهة الجونة اليوم والتي من المقرر إقامتها يف تمام الساعة التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق إنيمابيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، فيما يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 36 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريقـ بينما يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق.

ومن ناحيه اخري تقام مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وقدأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه