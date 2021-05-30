/633070/محمد-إسماعيل-يبحث-خطة-إدخال-الغاز-الطبيعى-لـ-50-ألف-وحدة-بالإسكندرية

ألتقي النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، باللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور المهندس محمد حسن قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي لمدن القناة تاون جاس والعضو المنتدب، وذلك لمناقشة خطة توصيل الغاز الطبيعي لعدد ٥٠ ألف وحدة سكنية بمناطق أبيس والمعمورة بمحافظة الإسكندرية، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لكل مواطني الإسكندرية لرفع المعاناة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

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هذا ونظمت لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس السبت عددا من الاجتماعات مع 3 ممثلين من كل حزب من أحزابتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، للتعرف على أفكارهم ورؤيتهم لتطوير العمل السياسي، داخل التنسيقية وخارجها.

كما ضمت لجنة الاحتياطي التي قادت هذه الاجتماعات كلا من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف وصابرين حجازي أمين سر التنسيقية وعلاء عصام عضو مجلس النواب، وأبدى المنظمون للقاء سعادتهم بالأفكار والمقترحات التي استمعوا لها من قبل أعضاء لجنة الاحتياطي بالتنسيقية.

الاحزاب المشاركة

هذا وشارك في الاجتماعات شباب أحزاب الوفد، التجمع، والريادة، والمصريين الأحرار، والإصلاح والنهضة، والأحرار الدستوريين، والمحافظين، وحقوق الإنسان والمواطنة، والإصلاح والتنمية ،والمصري الديمقراطي، والجيل، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والغد، والنور، والعدل، والاتحاد.

أثنى المنظمون على ما عرضه الشباب الذين تحدثوا حول رؤيتهم لأهمية المشاركة في وضع برامج سياسية وبحث ملفات في مختلف القضايا، مؤكدين أن شباب لجنة الاحتياطي تضم كوادر في مختلف المجالات.