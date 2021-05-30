/633071/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-سموحة-والمقاولون-العرب

انتهت مباراة، سموحة، والمقولون العرب، بنتيجة التعادل الإيجابي، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع الفريقين في الدور الخامس والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء بين الفريقين استاد الإسكندرية.

تقدم فريق المقولون العرب في نتيجة المباراة في الدقيقة 13 من عمر المباراة، باقدام عمر فتحي من خلال تسديدة قوية سكنة الشباك من خارج منطقة الجزاء، في أسفل يسار المرمي.

جاء الرد السريع من فريق سموحة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بأقدام مصطفي محمد من خلال مرور بشكل رائع يمين منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية بباطن القدم اليسرى سكنت أقصى يمين المرمى.

المقاولون يهدر الفوز بالمباراة

أهدر المقاولون العرب الهدف المبكر الثاني له في المباراة في الدقيقة 39 من عمر المباراة من خلال ركلة الجزاء عن طريق تسديدة من محمد حمدي زكيولكن أبعدها الهاني سليمان ببراعة من أسفل يمين مرماه.

جاء الهدف الثاني لفريق سموحة في الدقيقة 47 من خلال تمريرة من مصطفى فتحي إلى محمد نادي المتمركز داخل منطقة جزاء المقاولون فسدد الأخير كرة ردت من الدفاع ثم عادت له مرة أخرى فسدد كرة سكنت منتصف الشباك.

وجاء الهدف الثاني للمقاولون العرب وهدف التعادل في الدقيقة 61 من عمر المباراة، بأقدام فاروق نور الدين، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها حسن الشامي عن طريق كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فاروقا نور الدين برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

تلقي رجب نبيل لاعب فريق سموحة بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد مراجعة حكم المباراة أحمد العدوي لتقنية الفار أشهر البطاقة الحمراء في وجه رجب نبيل بعد تدخل باليد على وجه لويس إدواردو.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة من أصل 25 مباراة في هذا الموسم، إستطاع أن يحقق من خلالها 7 انتصارات وتعادل في 16 مباريات وخسر في مبارتين، وإستطاع أن يسجل من خلالها 40 هدف، في حين تلقت شباكة 30 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 24 مباراة في هذا الموسم، إستطاع أن يحقق من خلالها 7 انتصارات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 10 مباريات، وإستطاع أن يسجل من خلالها 26هدف، في حين تلقت شباكة 31 هدف في هذا الموسم.