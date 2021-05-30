/633073/وزير-الرياضة-يهنئ-الزمالك-بعد-تتويجه-ببطولة-إفريقيا-لكرة-السلة

تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لنادي الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية ابطال كرة السلة على حساب فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

وأعرب صبحي عن سعادته بالانجاز الذي حققه نادي الزمالك في مباراة النهائي بعد تغلبه علي الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63، ليحصد لقب البطولة.. مثنيا على الاداء الرجولي الذي ظهر عليه نادي الزمالك خلال البطولة، وتفوقه علي باقي الفرق، متمنيا دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية المختلفة.

وزير الرياضة يهنيء الزمالك بالفوز ببطولة إفريقيا

الجدير بالذكر ان بطولة إفريقيا للاندية ابطال السلة اقيمت في رواندا خلال الفترة من ١٦ الي ٣٠ مايو الحالي.

وشارك نادي الزمالك في هذه البطولة كونه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العام الماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

مرتضى منصور: « عاد أسمي.. فعادت البطولات للزمالك »

وعلق ياسر عبدالوهاب مدرب الزمالك على فوز الفارس الأبيض ببطولة إفريقيا لكرة السلة على حساب فريق الاتحاد التونسي بعد المباراة”.

أضاف ياسر عبدالوهاب بعد المباراة: “كان هناك تحضير للبطوله قبل السفر لرواندا ودرسنا الفرق جيداً حيث درسنا جميع تفاصيل الفريق خاصة الفريق التونسي”.

وواصل قائلاً : “ المباراة كانت ممتعة، بينما كان يوجد بعض من التقصير في الشق الدفاعي داخل الفريق، ولكن استطعنا العودة بعد ذلك بعد تلاشى اخطائنا والفريق كله لعب بروح واحدة”.

وشدد: “خبرات اجوستى المدير الفني الاسباني وسمير جودة المدرب صنعت الفارق ونتعلم من اجوستى وخططه وقربنا من اللاعبين هو من صنع الفارق”.

واختتم: “اخر بطولة افريقية انا وسمير جودة شاركنا فيها عام ٩٢.. مبروك لجمهور نادى الزمالك العظيم”.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي للبطولة بنتيجة ٧٦-٦٣.

ومن ناحيه اخري يستعد الفريق الأول الزمالك لكرة القدم، لمباراته أمام فيرق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه